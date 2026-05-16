Cammino di Santiago e coaching ai Danisinni

"Migliorarsi e raggiungere la felicità è possibile"

PALERMO – Migliorarsi, raggiungere il benessere, la felicità e l’autorealizzazione è possibile con l’aiuto di alcuni semplici strumenti propri del coaching. Camminare, metafora potente di progresso e cambiamento, è la condizione ideale per prendere consapevolezza, partendo dall’azione più semplice e allo stesso tempo più difficile: muovere il primo passo.

“Walking coaching. Cambiamento in cammino”, è il titolo del libro di Alessandro Casuccio che sarà presentato oggi, sabato 16 maggio, alle 19, al Caffè letterario Danisinni, nella piazza del quartiere palermitano.

Chiunque può realizzare il cambiamento se ha chiaro l’obiettivo, se ha una forte motivazione generata dal bisogno e dalle emozioni; se ha il coraggio, l’entusiasmo e la forza di non mollare mai, conservando la fiducia anche nei momenti più difficili, se ha la consapevolezza che il successo dipende dal proprio atteggiamento e dalle proprie azioni.

Il libro di Alessandro Casuccio, il primo in assoluto a essere dedicato a questa nuova area del coaching, illustra passo dopo passo sia le tappe di un cammino in senso pratico, sia le fasi del percorso interiore che ne deriva, intrecciando le testimonianze dei pellegrini incontrati dall’autore lungo i molteplici Cammini di Santiago di Compostela con le riflessioni di chi da anni pratica e sostiene il miglioramento personale.