Campi Flegrei, la terra trema ancora: terremoto di magnitudo 4

I cittadini: "Diteci la verità"

1' DI LETTURA

NAPOLI – Paura ieri sera ai Campi Flegrei per l’ennesima scossa di terremoto, questa volta di magnitudo 4.0. Il sisma è stato avvertito distintamente anche a Napoli. Molte le persone in strada, con le valigie accanto. Sono proseguite nella notte le verifiche sulla stabilità degli edifici, sia pubblici che privati. “Non ci dicono la verità”, afferma una donna, che non crede alla magnitudo riportata dall’Ingv. “Non cedere alla paura”, è l’appello del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.