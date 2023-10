Sono iniziate le prove d’evacuazione degli ospedali

ROMA – Iniziano ai Campi Flegrei le prove d’evacuazione degli ospedali in caso di forti terremoti per bradisismo o eruzione: oggi nei comuni di Giugliano e Frattamaggiore, domani a Pozzuoli.

La Regione Campania

Ieri il Cdm ha approvato il decreto legge per far fronte all’emergenza, con fondi per oltre 52 milioni di euro. Ma la Regione Campania “ha ritenuto di non partecipare”, afferma il ministro Nello Musumeci.