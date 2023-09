Campionato italiano Gt, in gara il catanese Francesco La Mazza

Correrà a Monza con la Ferrari del Team Easyrace

CATANIA – Si riparte. E lo si fa nel tempio della velocità. Nel prossimo week end, il Campionato italiano GT Endurance farà tappa a Monza. Sul circuito lombardo torna in gara anche il pilota catanese Francesco La Mazza che occupa la quarta posizione in classifica generale. La squadra è la EasyRace, il team guidato da Michele Paccagnella. Per il pilota catanese si tratta di un ritorno. L’auto è la Ferrari 488 e a guidarla, insieme a La Mazza, ci sarà Thomas Biagi, pilota di ottimo valore che partecipa anche alla categoria Sprint in cui ha vinto l’ultima gara, proprio a Monza, a fine giugno.

Nel circuito lombardo, si comincia con le libere di venerdì 15 e si chiude con la gara di domenica 17. Le qualifiche si terranno sabato, in tre turni, dalle 17.40 alle 18.45. La gara di domenica avrà la durata di due ore e scatterà alle ore 15.15.

A due tappe dalla conclusione, il campionato è più che mai aperto. La Mazza, in classifica, ha 26 punti totali, e occupa, come si diceva, il quarto posto della graduatoria della Gt Cup Am a una sola lunghezza dalla terza piazza di Caiola, Fabi e Iannello, tutti a quota 27. Atzori e Menichini hanno 28 punti. In testa c’è Lazzaroni con 35. Nelle prime due tappe, il pilota etneo ha conquistato il gradino più altro del podio nella gara d’esordio a Pergusa ed è arrivato sesto al Mugello.

“Sono contento che si torni in pista – spiega La Mazza – perché ho tanta voglia di rifarmi dopo la prova del Mugello, dove ho colto il massimo in condizioni veramente difficili, con un BoP sfavorevole e 20” di penalità accumulati per la vittoria nella gara precedente. La cosa che mi rende felice è il ritorno alla EasyRace dopo sei stagioni (l’ultima è stata nel 2017, ndr), un team da sempre super competitivo e formato da seri professionisti. Una squadra in cui mi sono sempre trovato bene e con cui abbiamo ottenuto risultati prestigiosi. Biagi poi è una garanzia. A Monza, ci sarà da divertirsi”.

Il Campionato GT Endurance vivrà un’altra tappa nel campionato a Vallelunga (13-15 ottobre).