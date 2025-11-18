Campionato Siciliano di Risiko: trionfo per ‘World Domination’ di Acireale

Un torneo a squadre che si è svolto su tre turni di partite

CATANIA – Nell’ambito della Sicilia Game Expo, si è svolto il tanto atteso Campionato Regionale Siciliano a squadre di Risiko. L’evento, che ha visto il coinvolgimento di numerosi appassionati, si è articolato in una serie di partite intense e strategiche, concludendosi in una giornata ricca di emozioni. A trionfare, alla fine, è stato il Risiko Club Ufficiale “World Domination” di Acireale, che ha confermato la propria supremazia regionale.

Il torneo di Risiko

Il campionato si è svolto in un formato a squadre, con ogni club ufficiale siciliano rappresentato da una formazione composta da un minimo di 4 e un massimo di 6 partecipanti. La competizione ha visto la partecipazione di sette club siciliani ufficiali, ognuno dei quali ha portato il proprio bagaglio di esperienza e passione per il gioco. I club partecipanti erano:

“World Domination” di Acireale. “Il Vulcano” di Catania. “Risiko! dello Stretto” di Messina. “Il Passatempo” di Siracusa. “Eclettica” di Caltanissetta. “Il Pifferaio” di San Cataldo. I neo-campioni nazionali “Eagles” di Palermo

Il campionato si è svolto su tre turni di partite, in cui le squadre hanno messo alla prova le proprie abilità strategiche, cercando di dominare il tabellone e conquistare la vittoria. La giornata si è protratta dall’alba al tramonto, con sfide serrate e colpi di scena che hanno mantenuto alta l’attenzione di tutti i partecipanti e spettatori.

Il Trionfo del “World Domination”

Ad avere la meglio, al termine di questa intensa giornata, è stato il “World Domination” di Acireale. Che ha visto trionfare la squadra composta da Luca Licciardello, presidente del club, Mirko Ragusa, Rosario Marino, Antonio Condorelli, Maurizio Intravaia e Sebastiano Di Paola. La vittoria di quest’anno segna un altro importante traguardo per il club, che si conferma tra i protagonisti principali del panorama siciliano di Risiko.

Mirko Ragusa, portavoce della squadra vincitrice, ha commentato con entusiasmo il successo: “Il Risiko è un hobby, o meglio uno sport, tanto bello quanto impegnativo e le partite danno sempre tante soddisfazioni. Nonostante siamo tutti super impegnati quotidianamente nel lavoro – chi come me, Sebastiano, Luca e Maurizio, imprenditori a tempo pieno, o come Antonio, ingegnere di caratura internazionale, e Rosario, super professore — il lunedì sera è un momento intoccabile di passione e sport!”

Prossimi appuntamenti

La vittoria del “World Domination” non è che l’ultimo capitolo di una passione che continua a crescere sull’isola. Tra due settimane, infatti, Acireale ospiterà il Raduno del Sud, un evento aperto a tutti gli appassionati di Risiko. Un’opportunità imperdibile per gli amanti del gioco di incontrarsi, sfidarsi e condividere la propria passione per questo celebre gioco di strategia.

L’evento dimostra, ancora una volta, quanto il gioco del Risiko continui a unire e coinvolgere centinaia di persone, alimentando una comunità appassionata e sempre più numerosa. Non solo un passatempo, ma anche una vera e propria scuola di pensiero strategico, che offre momenti di svago, riflessione e sana competizione.