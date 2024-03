Ad abusare di lei tre coetanei che fanno parte della nazionale italiana

Una giovanissima campionessa di scherma, di 17 anni, ha denunciato di aver subito una violenza sessuale durante un ritiro tra atleti che si è tenuto a Chianciano Terme lo scorso agosto, nella notte tra il 4 e il 5. La ragazza, che ha gareggiato con la sua nazionale cioè l’Uzbekistan.

Ad aggredirla sarebbero stati tre atleti. La mattina del 5 agosto la giovane si sarebbe svegliata intontita, incapace di parlare e piena di dolori con lividi sul corpo e diverse ferite. Nella sua stessa stanza c’erano ancora tre atleti della nazionale azzurra junior. I tre avevano continuato a fare battute in riferimento alla notte trascorsa, ridendo e senza aiutare la 17enne ad alzarsi per tornare nella sua stanza. L’adolescente a fatica era riuscita a tornare in camera e qui chiede aiuto alla compagna di stanza.

Secondo quanto ricostruito, la sera prima della violenza tutti gli atleti erano andati a festeggiare in un bar accanto agli alloggi degli schermidori. La ragazza ha raccontato alla compagna di stanza di aver bevuto una birra e due shot e di non ricordare nulla dopo quel momento. L’adolescente aveva intuito di aver subito violenza sessuale e in lacrime aveva chiamato la madre che si era precipitata a Chianciano per portare la figlia in pronto soccorso e denunciare lo stupro.

Dopo le cure dei medici, la ragazzina si era presentata in commissariato e aveva raccontato tutto alle forze dell’ordine, assistita dalla madre. Secondo gli agenti si tratta di un caso da codice Rosso, ma di fatto non è stato ancora preso alcun provvedimento restrittivo nei confronti degli atleti. Due di loro risultano indagati dalla Procura di Siena, ma ancora non c’è stato alcun provvedimento cautelare. L’avvocato della ragazza, Luciano Guidarelli, da mesi chiede alla Federazione italiana di scherma di intervenire e sospendere i due indagati in via cautelare.