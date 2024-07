Viene molestata in un locale, ma è campionessa di arti marziali VIDEO

Il filmato ha fatto rapidamente il giro del web

RUSSIA – Una serata di festeggiamenti per il compleanno si è trasformata in un episodio virale per Alisa Irina, una giovane campionessa russa di MMA di 21 anni, molestata in un locale. Mentre celebrava il suo compleanno in un locale nella regione di Belgorod, in Russia, Alisa è stata avvicinata da un uomo che ha iniziato a importunarla.

Campionessa di MMA molestata: uomo KO

Nonostante i tentativi iniziali di allontanarlo, l’uomo ha persistito, costringendo la ragazza a prendere una posizione difensiva.

Dopo aver chiesto invano aiuto al buttafuori del locale, Alisa ha reagito con una velocità fulminea. La giovane atleta ha messo KO il molestatore con una serie di precisi colpi. La scena, interamente catturata dalle telecamere di videosorveglianza, ha rapidamente fatto il giro del web ed è tra i video virali del momento.

L’uomo, che si era presentato alla festa senza invito, ha tentato di approfittare della situazione, ma ha incontrato una resistenza inaspettata. Alisa Irina, con anni di allenamento nelle arti marziali miste alle spalle, ha dimostrato sangue freddo e prontezza di riflessi, garantendo la propria sicurezza e quella dei presenti.

