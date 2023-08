“Campisi in un altro partito? Nessuna sorpresa”

Dura presa di posizione del segretario organizzativo dell'Mpa, Salvo Di Salvo

CATANIA – “Leggo che il consigliere Alessandro Campisi all’indomani delle elezioni è transitato in altro partito. Nessuna sorpresa. Ha lamentato ognicchè dal 30 maggio pomeriggio. Fino alla mattina raccattava consensi giurando fedeltà. In verità ha avuto il privilegio di segnalare lui l’assessore dopo le dimissioni di Giuseppe Lombardo ed anche l’unico presidente di circoscrizione toccato a Grande Catania. Ecco perché in 5 anni ha quasi raddoppiato i suoi voti da 850 a 1550. Ora ha tutti i titoli per entrare nella nostrana compagnia Wagner che sarà impegnata per le europee!” Così il segretario organizzativo del Mpa, Salvo Di Salvo, commenta la decisione del consigliere comunale Alessandro Campisi, eletto nella lista Grande Catania, di aderire al gruppo consiliare di Fratelli D’Italia.