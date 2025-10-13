‘Campo largo’, il laboratorio Sicilia. Calia: “Lavoriamo sui temi”

Il segretario di Azione Sicilia interviene dopo l'approfondimento di LiveSicilia

Le tensioni dentro la maggioranza, durante la manovra quater, hanno acceso l’opposizione. Azione Sicilia interviene dopo l’approfondimento di LiveSicilia.

Calia: “Lavoriamo sui temi”

“Il fallimento dell’attuale sistema politico in Sicilia è, ancora una volta, sotto gli occhi di tutti tranne degli stessi che lo hanno causato – commenta il Segretario Regionale di Azione Sicilia, Antonello Calia -. Da tempo, insieme a Carlo Calenda, puntiamo il dito contro tutto ciò che di marcio persiste nella vita politica della nostra terra: dalle nomine impresentabili nelle partecipate, sino al voto segreto dei franchi tiratori all’Ars. Noi abbiamo sempre lavorato sui temi, non sulle poltrone, ed è ciò che vogliamo continuare a fare”.

Tra gli intervistati da LiveSicilia, i principali esponenti dei partiti di centrosinistra. “Azione è, al momento, l’unico partito che coerentemente in Parlamento ha votato sul merito delle proposte presentate, a prescindere da quale parte politica vengano fatte – prosegue Calia -. Apprezziamo il punto di vista che ha fornito Micari, per cui una coalizione è necessario che si costruisca sui temi, che spesso uniscono i nostri due fronti. Dall’altro canto, trovo davvero difficile accettare lezioni di politica da chi, come il segretario di Sinistra Italiana Montalto, non accetta il confronto spostando sempre più l’asse a sinistra in un estremismo ideologico preoccupante”.

“Serve una rappresentanza, riformista e programmatica, che dia risposte concrete e nette ai cittadini – conclude il Segretario Azione Sicilia, Antonello Calia -. In questo senso credo che il cambiamento che sta rappresentando Ismaele La Vardera con il suo ControCorrente possa essere la direzione giusta da seguire. Noi siamo al centro e al centro vogliamo rimanere, perché è ciò che chiedono i nostri elettori”.