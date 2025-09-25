Campo (M5s): “Aiuti ai pignorati della prima casa, mai arrivato un euro”

La denuncia della deputata regionale pentastellata

PALERMO – “Aiuti ai pignorati della prima casa, da quasi tre anni c’è la legge, tra l’altro strombazzata in pompa magna dal centrodestra, ma ai cittadini che hanno perso la prima abitazione non è mai arrivato un solo euro. Il motivo? La Regione non ha trovato il tempo per fare il regolamento relativo che doveva essere pronto entro 90 giorni dall’approvazione della legge e le somme finora stanziate, anche da noi, sono tornate al mittente”.

Lo afferma la deputata M5S all’Ars Stefania Campo. “Avevo presentato – spiega Campo – un emendamento alla manovra in discussione all’Ars per rimpinguare il fondo previsto dalla legge con un ulteriore milione di euro e ieri in commissione Bilancio mi sono sentita rispondere che sarebbe stato inutile, in quanto non ci sarebbe stato il tempo per approntare il regolamento attuativo, e che, anzi, anche le somme stanziate in precedenza, compresi i 400 mila euro stanziati da noi con la finanziaria dell’anno scorso, non erano più disponibili”.

“Sapevamo – conclude Campo – che la legge del 2022 era costruita male, perché quel regolamento che ancora manca prevedeva un percorso tortuoso, visto che andava approvato con decreto del presidente della Regione su proposta di ben tre assessori, quando le norme regionali oggi arrancano anche quando è solo un assessore a dover metterci mano. Quello che è più scandaloso è che norme che potrebbero dare veramente una boccata d’ossigeno a chi ha bisogno, vengano vanificate dall’inerzia della Regione e da questo governo che si è dimostrato abile in questi anni solo a presidiare le posizioni di potere e a lottizzare tutto quel che era lottizzabile”.