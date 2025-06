Campobello di Mazara, uomo trovato morto in un cantiere

L'immobile in ristrutturazione è in contrada Birribaida

PALERMO – Un uomo, la cui identità e nazionalità sono ancora da accertare, è stato trovato morto nel pomeriggio di martedì 17 giugno in un immobile in fase di ristrutturazione in contrada Birribaida, a Campobello di Mazara. Al momento, le cause del decesso non sono note e le autorità stanno indagando per fare luce sull’accaduto.

Il cantiere dove è avvenuto il ritrovamento è recintato con lastre in lamiera. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. I rilievi sono stati affidati al nucleo operativo provinciale di Trapani, con la supervisione del maggiore Giuseppe Tomaselli, che guida la compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo.

