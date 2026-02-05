 Campofelice di Roccella, brucia ancora l'impianto di rifiuti plastici
Campofelice di Roccella, brucia ancora l’impianto di rifiuti plastici

Allarme diossina, l'ordinanza del sindaco
PROVINCIA DI PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – Continua a bruciare ormai da 48 ore l’impianto di trattamento dei rifiuti plastici Ecorek che si trova a Campofelice di Roccella (Palermo). I rifiuti di plastica stanno provocando seri problemi all’ambiente circostante non solo a Campofelice di Roccella ma anche a Termini Imerese. I vigili del fuoco proseguono nelle operazioni di spegnimento.

In attesa dei risultati dell’Arpa sui valori di diossina, il sindaco di Campofelice di Roccella, Giuseppe Di Maggio, ha emesso un’ordinanza per limitare la vendita e il consumo di frutta, ortaggi, latticini e carni nelle aziende della zona. I carabinieri del nucleo ecologico del comando provinciale di Palermo hanno iniziato le indagini per accertare insieme ai vigili del fuoco le cause del rogo e il rispetto delle norme antincendio e sicurezza nella zona. 

Si parla di:

