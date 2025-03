Camporotondo etneo, Filippo Rapisarda azzera la giunta

L'opposizione incalza: "Ci chiediamo se non sia un tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità"

CATANIA – Azzerata la giunta comunale a Camporotondo Etneo. Il sindaco Filippo Rapisarda lo ha annunciato attraverso un documento pubblico.

Una decisione presa affinché possa essere “da stimolo – di chiara – a una nuova e costruttiva attività di riflessione e proposizione da parte delle forze politiche presenti in consiglio, al fine di dare un nuovo impulso e apporto all’attività politica, con il fine ultimo della realizzazione degli interessi della cittadinanza”.

“Tale revoca – spiega il primo cittadino – si basa su valutazioni di opportunità politiche e amministrative. Non si tratta di atto sanzionatorio né di atto che riguarda motivi personali o professionali legati ai singoli assessori”.

Interviene, con una nota, il gruppo consiliare d’opposizione Liberi e Forti per Camporotondo: “Prendiamo atto con stupore – si legge – della decisione del sindaco, una scelta che, pur avendo certamente delle motivazioni, solleva interrogativi sulle sue reali finalità”.

“Non possiamo ignorare – continua la nota – i numerosi disservizi e le criticità che questa amministrazione non è riuscita a risolvere, e ci chiediamo se questa mossa non sia un tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità. Restiamo in attesa di comprendere quali siano gli intenti e le conseguenze di una decisione che, senza dubbio, non sarà priva di ripercussioni per la comunità”.