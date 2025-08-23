Guida ubriaco e travolge 2 auto in sosta: denunciato 51enne

L'uomo è rimasto ferito a causa dell'impatto e trasportato in ospedale

CAMPOROTONDO ETNEO (CATANIA) – Un 51enne di Misterbianco (Catania) è stato denunciato dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Gravina di Catania, intervenuti, intorno alle 4, in via Nazionale per un incidente autonomo.

L’uomo, che era alla guida di un’auto di grossa cilindrata, si è schiantato su due vetture parcheggiate, fortunatamente senza che vi fossero persone al loro interno.

L’uomo, rimasto ferito nell’impatto, è stato condotto al pronto soccorso per le cure del caso, gli accertamenti hanno confermato un tasso alcolemico pari a 1,66 g/l, oltre a tracce di sostanze stupefacenti (cannabinoidi) nel sangue.

Per il 51enne è così scattata la denuncia. La patente è stata ritirata e l’auto affidata a una ditta autorizzata al recupero mezzi.