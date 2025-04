Elezioni nelle ex Province, i candidati della Lega a Trapani

Lo Curto: "Lista molto competitiva"

TRAPANI – “Abbiamo presentato una lista rappresentativa e fortemente competitiva per concorrere all’elezione del sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, a presidente del Libero consorzio di Trapani. La Lega conferma il proprio leale impegno in una competizione dove il centrodestra unito indica il proprio candidato cui si contrappone un sindaco che dopo aver utilizzato Fratelli d’Italia per essere eletto, dismessi i panni del civismo, indossa ormai inequivocabilmente la divisa della sinistra”. Lo afferma Eleonora lo Curto, commissario provinciale della Lega a Trapani.

“A Trapani e provincia c’è quindi una sfida politica tra il centrodestra e la sinistra – aggiunge -. Tutti dobbiamo dimostrare lealtà al governo regionale guidato dal presidente Schifani e al governo Meloni nel quale Salvini, rafforzato dal consenso unitario dell’intero partito, svolge un ruolo fondamentale per gli italiani sia da vice premier sia da ministro delle Infrastrutture”.

Questi i candidati della Lega a Trapani: Paolo Bonventre; Giovanni Ciufia; Pietro Craparotta; Antonina Ferlito; Federica Gallo; Saverio Messana; Alberto Mazzeo; Francesco Minaudo; Angela Zummo; Anna Valeri Accardo; Adelaide Terranova; Giovanna Scarlata.

