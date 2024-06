Rinchiudono il cane nel furgone e se ne vanno in spiaggia: denunciati VIDEO

La temperatura all'interno del veicolo era di circa 37 gradi

FLORIDA, USA – La polizia ha tratto in salvo un cane che era rimasto chiuso all’interno di un furgone. I suoi proprietari lo avevano lasciato all’interno del veicolo, per andare in spiaggia, in Florida. L’animale in difficoltà è stato avvistato da un passante, il quale ha prontamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo quanto riportato dalla polizia su Facebook, la temperatura esterna in quel momento era di 30 gradi, senza alcuna copertura nuvolosa, il che faceva salire la temperatura all’interno del veicolo a circa 37 gradi o più.

Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a salvare il cane e portandolo in un rifugio per animali locale.

Nel frattempo, è stata emessa una denuncia nei confronti dei proprietari per l’incuria dimostrata nei confronti del loro animale.

