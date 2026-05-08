I proprietari dovranno rispettare delle regole ben precise

Cani e gatti in ufficio insieme ai dipendenti. La Città Metropolitana di Catania apre ufficialmente le porte agli animali domestici del personale, introducendo una nuova organizzazione del lavoro che punta su benessere, equilibrio e qualità della vita negli ambienti professionali.

Il personale del Centro Direzionale della Città Metropolitana potrà accedere agli uffici accompagnato dai propri animali domestici. La misura è stata disposta dal sindaco metropolitano Enrico Trantino e promossa dal segretario generale Mario Trombetta.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un contesto lavorativo più accogliente e vicino alla quotidianità delle famiglie. Al centro del progetto ci sono il benessere delle persone, il rispetto degli animali e una diversa concezione degli spazi professionali.

Il sindaco: “Animali fanno parte delle nostre famiglie”

“I nostri amici a quattro zampe sono parte integrante delle nostre famiglie e, per questo, abbiamo voluto dare un segnale concreto di attenzione e sensibilità, aprendo gli uffici del Centro Direzionale della Città Metropolitana di Catania agli animali domestici del personale”. Lo dichiara il sindaco metropolitano Enrico Trantino.

“Siamo convinti che che queste azioni possano promuovere una cultura del lavoro più sensibile, capace di mettere al centro non solo l’efficienza, ma anche l’equilibrio, le relazioni umane e il valore degli affetti nella vita quotidiana”, continua.

“Crediamo che anche piccoli gesti, se espressione di un’amministrazione attenta, possano incidere positivamente sulla qualità della vita lavorativa e promuovere una cultura del rispetto verso gli animali, che ogni giorno ci ricordano il valore dell’empatia, della compagnia e dell’amore incondizionato”.

Le regole per portare cani e gatti al lavoro

La presenza degli animali sarà consentita solo nel rispetto di precise condizioni previste dalla direttiva:

Libretto sanitario regolarmente aggiornato

Utilizzo di guinzaglio o trasportino

Disponibilità della museruola ove necessaria

Materiale per alimentazione, cura e pulizia dell’animale



Cani e gatti potranno accedere agli uffici nelle giornate di martedì e giovedì, durante l’orario di lavoro. L’organizzazione dovrà comunque essere compatibile con le esigenze operative degli uffici. È previsto un limite massimo di 15 animali contemporaneamente presenti nella struttura. L’accesso non sarà permesso negli uffici aperti al pubblico. Inoltre, la presenza degli animali sarà possibile soltanto in assenza di opposizioni da parte dei colleghi di lavoro.