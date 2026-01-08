 Canicattì, spari in mezzo alla strada: ferito un 40enne
Acquisiti i filmati della videosorveglianza, usata un'arma di piccolo calibro
NELL'AGRIGENTINO
di
CANICATTÌ (AGRIGENTO) – Un 40enne di Canicattì è finito in ospedale, al Barone Lombardo, per una ferita d’arma da fuoco al ginocchio. Al pronto soccorso è accorsa la polizia a cui la vittima, un incensurato, ha riferito d’essere stato raggiunto dal colpo d’arma da fuoco mentre stava camminando lungo via IV Novembre.

E’ certo che chi ha sparato ha utilizzato un’arma di piccolo calibro. I poliziotti hanno ispezionato la zona indicata.

È stata fatta un’ampia perlustrazione, ma a quanto pare nulla di utile all’attività investigativa sarebbe emerso. Sono stati acquisiti i filmati di più telecamere di videosorveglianza.

