Canicattì, trasporta droga e travolge poliziotto: arrestato

Non si è fermato all'Alt

CANICATTÌ (AG) – Non si ferma all’alt della polizia e nel tentativo di fuggire travolge con la moto un agente. Il personale del commissariato di Canicattì ha arrestato un ventitreenne del posto con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento è scattato la scorsa notte. Il giovane si trovava a bordo di una moto di grossa cilindrata quando la polizia gli ha intimato di fermarsi. Il centauro non ci ha pensato due volte decidendo di accelerare e travolgere uno dei poliziotti nel tentativo di guadagnare una via d’uscita.

La fuga è durata però pochi istanti grazie all’intervento delle Volanti che sono riuscite a bloccarlo e arrestarlo. Il giovane non si era fermato poiché stava trasportando un carico di droga: trenta grammi di cocaina e ventitré di hashish.

Alcune dosi erano già confezionate ed è stata sequestrata anche una somma di denaro ritenuta illecita. Il poliziotto ferito è stato medicato all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì con una prognosi di venti giorni in seguito a traumi e contusioni. Le sue condizioni sono in miglioramento e non è in pericolo di vita.