Canottieri TeLiMar, Gaetani Liseo e Durante ai Mondiali a Racice

Mancano poche ore all’inaugurazione della rassegna continentale sul bacino della Labe Arena in Repubblica Ceca

PALERMO – Mancano poche ore all’inaugurazione dei Mondiali Assoluti di Canottaggio sul bacino della Labe Arena a Racice, in Repubblica Ceca. Per il TeLiMar scenderanno in acqua con la Nazionale Italiana Emanuele Gaetani Liseo e Alessandro Durante, rispettivamente nell’Otto e nel Due Senza Pesi Leggeri.



Emanuele Gaetani Liseo, reduce dal bronzo agli Europei di Monaco con l’ammiraglia, ha concluso lo scorso 11 settembre l’ultimo raduno preparatorio a Sabaudia, dove il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo e il capo allenatore del settore Olimpico Andrea Coppola hanno avuto modo di definire gli ultimi dettagli, confermando l’alfiere del Club dell’Addaura nella barca regina del canottaggio. Gaetani Liseo sfiderà Gran Bretagna, Germania, Paesi Bassi, Romania, Australia e Stati Uniti insieme ai compagni di equipaggio Leonardo Pietra Caprina (GN Fiamme gialle), Giuseppe Vicino (GS Fiamme oro), Matteo Lodo (GN Fiamme gialle), Marco Di Costanzo (GS Fiamme oro), Giovanni Abagnale (MM Sabaudia) e Alfonso Scalzone (GN Fiamme gialle – RYCC Savoia). Batterie previste per lunedì 19 settembre.



Sull’altro fronte, Alessandro Durante e il compagno di equipaggio Giovanni Ficarra (CC Peloro) hanno concluso la loro preparazione in Sicilia. I due, che sono stati selezionati grazie agli Ori ottenuti quest’anno nei due meeting nazionali e soprattutto grazie alla vittoria nella gara della selezione federale di Piediluco ad agosto, sfideranno tra gli altri nuovamente gli ungheresi, battuti l’anno scorso nella terza tappa della Coppa del Mondo che si è disputata a Sabaudia. Batterie previste per lunedì 19 mattina, mercoledì 21 mattina i recuperi e finale alle 14,28 di venerdì 23 settembre.