Canottieri TeLiMar, Gaetani Liseo è oro al meeting di Piediluco

Si festeggia in casa del club dell'Addaura

1' DI LETTURA

C’è da festeggiare in casa Canottieri TeLiMar, dopo l’Oro agguantato nel Quattro senza Senior da Emanuele Gaetani Liseo nel II meeting Nazionale che si è disputato nel week-end a Piediluco. Sulle acque del lago umbro, l’alfiere del Club dell’Addaura con l’Italia team ha dominato sia la batteria di qualificazioni che la finale, battendo la concorrenza degli altri due equipaggi messi insieme con atleti del gruppo Olimpico dal direttore tecnico Francesco Cattaneo.



Tesserato anche con la Marina Militare, Gaetani Liseo ha gareggiato insieme a Paolo Covini (Fiamme gialle), Davide Verità (Mm-Sabaudia) e Alessandro Bonamoneta (Fiamme gialle), in un equipaggio diverso rispetto a quello con cui si era allenato durante l’ultimo raduno Azzurro: “Dovevo scendere in acqua in un Quattro senza più competitivo – commenta l’atleta di Piana degli Albanesi – che era andato forte nelle giornate preparatorie. All’ultimo, però, abbiamo dovuto cambiare formazione a causa dell’assenza di un compagno e ci siamo ritrovati a gareggiare con due atleti che non conoscevamo. Non pensavamo di poter vincere, perché gli avversari erano molto forti e noi non avevamo mai provato insieme. Appena messi in barca – racconta – abbiamo subito capito che il feeling era quello giusto. Siamo partiti molto forte e abbiamo potuto, così, gestire la gara stando sempre in testa”.



Tra gli altri risultati della Canottieri TeLiMar, da segnalare il buon piazzamento di Alessandro Durante nella Finale A del Doppio Pesi leggeri con Emanuele Castino, della Società Canottieri Lario. Durante ha anche fatto registrare il quarto posto nella Finale B del Singolo Pesi leggeri. Ottimo anche il settimo posto in Finale A di Beatrice Schillaci nel Quattro senza U19. Tanta esperienza sulle spalle, invece, per Nicolò Caltabellotta, Giorgio Guccione e Caterina Piredda.