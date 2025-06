A 19 e cantieri, il traffico è regolare: le previsioni per domenica

Il rientro, finora, è stato abbastanza scorrevole

PALERMO – Traffico regolare sulla A19 Palermo-Catania in entrambe le direzioni. Sul tratto fra Altavilla e Bagheria non si segnalano code o rallentamenti. Lo comunica l’Anas con una nota.

“In serata, tuttavia, potrebbero intensificarsi i flussi di traffico sia in entrata che in uscita da Palermo”, aggiunge la nota.

“Nella tarda mattinata si è registrata un’intensificazione dei flussi di traffico con code stimabili intorno al chilometro e mezzo della durata massima di un’ora circa – prosegue l’Anas – Tale situazione si è verificata, per lo più, nella zona adiacente al territorio di Casteldaccia. Domani le criticità maggiori sono attese, in particolare, dalle 15 fino a tarda serata, quando il traffico proveniente da Catania potrebbe generare rallentamenti e code prolungate. Gli automobilisti sono invitati a valutare con attenzione fasce orarie alternative per il rientro a Palermo, preferibilmente al mattino o in tarda serata”.