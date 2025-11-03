“Caos all’aeroporto di Catania, un disastro annunciato”

La nota della Cgil: "Centinaia di cittadini sono rimasti intrappolati"

CATANIA – “Nel giorno della commemorazione dei defunti, Catania ha vissuto una giornata di caos evitabile che ha danneggiato lavoratori e cittadini comuni”. È la Cgil di Catania, per bocca del segretario generale Carmelo De Caudo, a intervenire a proposito della viabilità attorno all’aeroporto che domenica è collassata, paralizzando per ore l’accesso e l’uscita dall’area.

“Centinaia di cittadini sono rimasti intrappolati nei parcheggi, parecchi passeggeri hanno perso il volo e, soprattutto, decine di lavoratori non hanno potuto prendere servizio. Si è trattato di un disastro annunciato, conseguenza diretta di una programmazione approssimativa e di un coordinamento insufficiente tra le autorità.

Organizzare la “Fiera dei Morti” nelle immediate vicinanze dell’aeroporto, e per di più in una domenica di grande traffico, ha significato ignorare del tutto i flussi aeroportuali, le esigenze dei lavoratori e la sicurezza della mobilità cittadina. Ci chiediamo come sia mancata una visione complessiva degli impatti su una delle infrastrutture più strategiche della città e dell’intera provincia.

Per il futuro, chiediamo che eventi di grande richiamo popolare siano pianificati con responsabilità e collocati in aree adeguate, con piani di mobilità realmente sostenibili, capaci di garantire il diritto al lavoro, alla circolazione e alla fruizione sicura degli spazi pubblici”.