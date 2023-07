Caos Fontanarossa, Salvini: “Prematuro il commissariamento dello scalo”

Il ministro delle Infrastrutture ha risposto alle interrogazione a Montecitorio. Insoddidfatto Anthony Barbagallo, segretario siciliano del Pd.

1' DI LETTURA

CATANIA – “Su ipotesi di commissariamento della società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso sono in corso indagini, è prematura oggi ogni mia valutazione”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha risposto alla Camera a una interrogazione della parlamentare dem Giovanna Ioacono.

“L’aeroporto di Catania consente al momento la movimentazione di 20mila passeggeri”, ha detto ancora il ministro. “L’obiettivo è passare al 90% di passeggeri all’inizio della settimana prossima da Catania e Comiso verso il resto d’Italia”, ha aggiunto. In merito agli incendi di ieri a Catania e Palermo, Salvini ha detto inoltre che “la Lega ha presentato un progetto di legge per un aumento delle pene in caso di piromani e incendi appiccati dolosamente”.

La replica

Nella replica il capogruppo del Pd in ​​commissione Trasporti, Anthony Barbagallo, rivolgendosi al ministro Salvini si è detto “insoddisfatto della sua risposta. Servire agire immediatamente. Il tavolo che ha insidiato al ministero non ha sortito nessun effetto. Nella sua risposta ha evidenziato che non ha specifiche competenze sul commissariamento quando, invece, proprio al suo ministero sono attribuite per legge la vigilanza e il controllo di Enac ed Enav. E allora lo eserciti questo controllo – ha aggiunto -. In questi dieci giorni è emersa tutta l’inadeguatezza, l’incapacità e l’inettitudine della società di gestione dell’aeroporto.