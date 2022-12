Un corto circuito all'origine del rogo

1' DI LETTURA

CAPACI – Un incendio è divampato in un appartamento nella notte a Capaci (Palermo). Il rogo si è sviluppato in via Zima. I vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore per spegnere le fiamme.

Alcuni vicini di casa hanno visto che dall’appartamento, dove al momento non c’era nessuno, fuoriusciva del fumo. Sembra che il fuoco sia stato innescato da un corto circuito partito da uno degli elettrodomestici in cucina. Gravi i i danni che ammonterebbero a svariate migliaia di euro.