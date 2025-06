All'arrivo delle forze dell'ordine i protagonisti della scazzottata erano fuggiti

CAPACI (PALERMO) – Rissa davanti a una panineria a Capaci, in provincia di Palermo, in via Papa Giovanni XXIII.

Alcuni giovani nella serata di ieri, sabato 31 maggio, se le sono date di santa ragione per una lite iniziata per futili motivi.

La scorsa notte sono intervenuti i carabinieri ma i giovani erano già fuggiti. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.