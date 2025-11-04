Capizzi, indagini sull’omicidio: fissati gli interrogatori davanti al Gip

Oggi il conferimento dell'incarico al medico legale

ENNA – Per l’omicidio del sedicenne di Capizzi (Messina), Giuseppe Di Dio ucciso davanti un bar lo scorso sabato, oggi pomeriggio ci sarà il conferimento di incarico al medico legale che effettuerà l’autopsia, in programma nei prossimi giorni all’istituto di medicina legale di Catania.

Capizzi, indagini sull’omicidio

Intanto, domani, sono previsti gli interrogatori del presunto omicida Giacomo Frasconà Filaro, del padre Antonio e del fratello Mario, fermati tre giorni fa dai carabinieri, dopo l’aggressione. I tre compariranno in carcere ad Enna, dove sono rinchiusi, davanti al Gip Zelia Futura Maimone.

Il legale dei tre Felice Lo Furno ha annunciato che i suoi clienti risponderanno alle domande del giudice e Giacomo, che avrebbe sparato per colpire un’altra persona che lo avrebbe aggredito nelle ore precedenti all’omicidio.