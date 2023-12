Capo d’Orlando, incidente sulla Statale: l’auto s’incendia e muore il conducente

Coinvolti quattro mezzi

CAPO D’ORLANDO (MESSINA) – Un tragico incidente ha scosso la tranquillità di Capo d’Orlando (Messina) sulla Statale 113, poco dopo lo svincolo di San Gregorio. Attualmente la strada è chiusa e il traffico veicolare è stato interdetto a seguito dell’impatto che ha coinvolto quattro mezzi provocando un morto.

L’incidente e poi l’incendio

Uno dei veicoli coinvolti nell’incidente ha preso fuoco, generando fiamme alte e visibili anche a distanza. A perdere la vita è stato il conducente di un’Audi che stava viaggiando in direzione Messina. Purtroppo, nonostante i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Si indaga per capire l’esatta dinamica dell’incidente.

