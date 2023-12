Capodanno 2024, firmata l’ordinanza: ecco i divieti per la festa in piazza

Previsto "un notevole numero di partecipanti"

CATANIA – Per la festa in piazza è previsto un “notevole numero di partecipanti, provenienti anche dall’hinterland catanese”. Il Capodanno 2024 in piazza Duomo, a Catania, dovrebbe attirare parecchie persone. Merito, senz’altro, dei nomi di primissimo piano che saliranno sul palco: Tananai e Mario Biondi, per citare i principali, e pure la giovane Anna Castiglia, che ha un seguito di tutto rispetto. Per questo, da Palazzo degli elefanti non ha tardato ad arrivare la classica ordinanza che impone le misure di sicurezza prima dei grandi eventi.

Dalle 16 del 31 dicembre 2023 alle 8 dell’1 gennaio 2024, nel raggio di duecento metri da piazza Duomo e da piazza Università saranno vietate la somministrazione e la vendita di superalcolici con gradazione superiore ai 21 gradi, oltre che la distribuzione di qualunque bevanda in contenitori di vetro o in lattine. Saranno permessi, dunque, solo bicchieri monouso. Misure necessarie per garantire “l’ordine pubblico, l’incolumità e la sicurezza dei partecipanti all’evento”, si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Enrico Trantino.

Non sarà inoltre possibile ottenere concessioni per l’occupazione del suolo pubblico in piazza Duomo, Università e in via Etnea (nel tratto compreso tra le due piazze) in occasione dei festeggiamenti. In modo da mantenere libero il più possibile il perimetro all’interno del quale probabilmente si muoveranno migliaia di persone.

Non è ancora arrivata, invece, l’ordinanza che vieta l’accensione e l’esplosione di fuochi artificiali. Anche quella un grande classico delle festività, di solito emessa proprio in queste ore. L’anno scorso, l’allora commissario Federico Portoghese aveva disposto il divieto di “scoppio di petardi, mortaretti, di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati di tutto il territorio cittadino”, dalle 12 del 30 dicembre alle 12 del 7 gennaio.