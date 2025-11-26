Capodanno a Palermo, Arisa e The Kolors sul palco in piazza Politeama

L'evento sarà organizzato da Gomad Concerti

Saranno Arisa e i The Kolors i protagonisti del Capodanno palermitano. La cantante lucana e il gruppo capitanato da Antonio Fiordispino meglio noto come Stash si esibiranno il 31 dicembre a piazza Politeama. Ad annunciarlo è il Comune di Palermo. A spuntarla su tutte è stata la proposta artistica di Gomad Concerti.

Il sindaco Lagalla: “Momento di festa e di condivisione”

In una nota il sindaco Roberto Lagalla ha parlato di “un grande evento aperto a tutti e con artisti di calibro nazionale”. “Sarà un momento di festa, di condivisione e di identità cittadina – ha spiegato – da vivere in serenità e nella piena sicurezza, così come è avvenuto negli ultimi anni grazie al lavoro congiunto delle istituzioni, delle forze dell’ordine, degli organizzatori e dei volontari”.

“Nei prossimi giorni, nel corso della conferenza stampa dedicata, presenteremo anche il programma completo delle festività – ha aggiunto il primo cittadino – un calendario ricco, diffuso e pensato per coinvolgere non soltanto il centro, ma tante aree della città. Vogliamo che Palermo viva il Natale e il Capodanno come un’unica grande comunità, con opportunità culturali e momenti di convivialità per tutte e per tutti”.

Capodanno di Palermo, chi organizza il concerto al Politeama

“La scelta di affidare l’organizzazione del concerto di Capodanno 2026 alla Gomad Concerti è il risultato di una procedura valutata con attenzione da una commissione tecnica riconosciuta per competenza, professionalità e autonomia”, gli ha fatto eco il vicesindaco e assessore alla Cultura, Giampiero Cannella.

“Sono stati esaminati i progetti per garantire qualità artistica, solidità organizzativa, sostenibilità economica e la capacità di assicurare uno spettacolo all’altezza delle aspettative della città, in questa occasione con due artisti capaci di abbracciare i gusti di diverse generazioni”, ha continuato. “La selezione rispecchia l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere eventi di alto livello e ben strutturati, che valorizzino Palermo e offrano ai cittadini una festa sicura, organizzata e di grande richiamo”, ha concluso Cannella.

Chi è Arisa

Arisa, nome d’arte di Rosalba Pippa, una dei due protagonisti del Capodanno di Palermo a piazza Politeama, è una delle voci più riconoscibili e versatili della scena musicale italiana. Diventata nota al grande pubblico nel 2009 grazie alla vittoria nella sezione “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo, ha consolidato negli anni una carriera costellata di successi, alternando pop, ballad e sperimentazioni vocali che ne hanno messo in luce l’ampio registro interpretativo.

Nel corso del tempo è salita più volte sul palco dell’Ariston, classificandosi al primo posto nella categoria “Big” nel 2014 con il brano “Controvento”. Alla musica ha affiancato esperienze televisive come giudice nei talent show e partecipazioni cinematografiche, confermandosi un’artista poliedrica capace di rinnovarsi e di mantenere un forte legame con il pubblico.

Chi sono i The Kolors

I The Kolors sono una band napoletana formatasi nel 2010 e guidata dal frontman Stash, caratterizzata da un sound che fonde pop, funk ed elettronica. Sono saliti alla ribalta nazionale nel 2015 grazie alla vittoria nel talent show “Amici”. Un successo che ha aperto alla band le porte delle classifiche italiane grazie all’album “Out”, certificato multiplatino. Negli anni successivi il gruppo ha consolidato la propria presenza nella scena pop con hit radiofoniche e una continua ricerca sonora che guarda anche al mercato internazionale. Tra tournée, partecipazioni televisive e brani diventati veri tormentoni, come “Italodisco” che ha dominato le classifiche estive, i The Kolors si sono affermati come una delle realtà più dinamiche e riconoscibili del panorama musicale contemporaneo.