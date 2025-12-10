Capodanno a Catania, ecco l’artista misteriosa: sul palco c’è Delia

La cantautrice reduce dalla finale di X Factor

CATANIA – La line-up del Capodanno 2026 in Piazza Duomo è finalmente completa. L’artista “misteriosa” (o “cantante X”), la cui partecipazione era stata anticipata dal Sindaco Enrico Trantino, è Delia, la giovane e talentuosa cantautrice catanese reduce dalla finale di X Factor.

L’ufficializzazione arriva dopo la conclusione del popolare talent show, e Delia si unisce a un cast che vedrà la presenza di grandi nomi nazionali come Marina Rei e Ghali.

Delia: orgoglio siciliano in musica

Il Sindaco Trantino ha espresso grande soddisfazione per la conferma: “Abbiamo voluto fortemente questa giovanissima artista catanese e siamo felici che abbia accolto con gioia il nostro invito. Delia ci ha profondamente colpiti per il suo straordinario talento, capace di valorizzare le radici di una terra immensa e potente come le sue sonorità”.

Classe 1999 e originaria di Paternò, Delia è cantautrice, pianista e interprete, nota per aver scelto il siciliano come lingua autentica delle sue canzoni. La sua cifra stilistica unisce il folk al cantautorato, inserendola nel filone musicale che riscopre e valorizza l’identità siciliana.

Il programma di Capodanno

Il ricco programma della Notte di San Silvestro, condotto da Ruggero Sardo, avrà inizio in Piazza Duomo dalle ore 20.30, con schermo e audio anche in Piazza Università. Dopo le esibizioni degli artisti — tra cui i siciliani Zapato, Color Indaco, I Beddi e Kaballà — la festa proseguirà con il dj set di Radio Studio Centrale fino a notte inoltrata.