Capodanno, il concerto e il bilancio della Foss: “Spettatori in crescita”

Il bilancio di una stagione

PALERMO- Sarà un fine anno all’insegna della tradizione viennese quello che andrà in scena lunedì 1 gennaio alle 18 al Politeama Garibaldi di Palermo e vedrà sul palcoscenico l’Orchestra Sinfonica Siciliana. Un concerto fuori abbonamento già sold out da una decina di giorni e che vedrà salire sul podio il direttore Christian Arming, uno dei maggiori interpreti della musica waltzeristica austriaca. Il programma prevede i pezzi più noti di J. Strauss figlio, di Brahms ma anche la suite il “Cavaliere della Rosa”, composizione sinfonica di Richard Strauss.

“Il nuovo anno si apre sotto una buona stella – si legge in una nota – Ieri l’ultima seduta del Consiglio di Amministrazione del 2023 ha analizzato i risultati finora conseguiti dalla Stagione concertistica e dalle sei produzioni che hanno visti impegnati i professori d’Orchestra in scena per un totale di 11 concerti. Oltre agli abbonamenti in crescita del 25% rispetto allo scorso anno, sono in aumento anche i biglietti venduti al botteghino che hanno registrato un incremento delle vendite superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2022″.

“Tre, ad oggi, già i concerti sold out nel corso della Stagione: i due concerti del grande pianista Mikhail Pletnev (con il Rach 2 e il Rach 3) ed il concerto di Natale con il Coro di Voci bianche della Fondazione dello scorso 22 dicembre. Anche l’inizio del nuovo anno si preannuncia da grandi numeri, con il concerto diretto da Nicola Piovani nel corso del quale saranno proposti anche due brani in prima esecuzione (12 gennaio alle 21 e il giorno successivo alle 17.30) e la doppia direzione di Beatrice Venezi del 19 e 20 gennaio e del 2 e 3 febbraio”.

In allegato foto del Consiglio di Amministrazione. Da sinistra Andrea Peria Giaconia (Sovrintendente), Lorenzo Catalano (Presidente), Alessandra Ginestra (consigliera), Dario Romano (consigliere), Sonia Giacalone (consigliera in rappresentanza dei lavoratori della Foss), Fulvio Coticchio (presidente del collegio revisori dei conti)