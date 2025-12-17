Resta in panne con l’auto e investe il carabiniere che l’ha soccorsa: arrestata

L'autrice del gesto sconsiderato sarebbe affetta da disturbi psichici

Un carabiniere è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito da una donna che poco prima aveva soccorso insieme a un collega. L’episodio si è verificato a Cogne, in Valle d’Aosta, lungo una strada regionale.

Secondo quanto ricostruito, una pattuglia della stazione locale era intervenuta per assistere una vettura elettrica in avaria. Alla guida dell’auto si trovava una donna di 41 anni, di nazionalità francese.

Dopo aver aiutato la conducente a riavviare il mezzo, i militari le hanno chiesto di seguirli fino a una piazzola di sosta nelle vicinanze, così da permettere la ricarica della batteria.

Mentre i carabinieri si stavano avvicinando a piedi al veicolo, la donna avrebbe dato in escandescenze e inserito improvvisamente la marcia investendo uno dei militari che è rimasto schiacciato contro un muro, mentre il collega è riuscito a fuggire. La conducente ha poi inseguito il militare ferito e lo ha investito nuovamente.

Il carabiniere investito a Cogne resta grave

Il carabiniere colpito è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale “Parini” di Aosta, dove si trova ricoverato in pericolo di vita.

La conducente è stata bloccata e arrestata con l’accusa di tentato omicidio stradale. Dagli accertamenti successivi sarebbe emerso che la donna soffrirebbe di disturbi psichici. Dopo il fermo, è stata sedata e condotta in ospedale.

Attualmente il militare ferito si trova nel reparto di rianimazione e le sue condizioni restano gravi. È stato sottoposto ad un lungo intervento ad una gamba. La prognosi è riservata.

