Carabinieri, concorso per 4.189 allievi: requisiti per partecipare

La domanda dovrà essere inviata entro l'11 agosto 2022

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per allievi carabinieri 2022 per il reclutamento di 4.189 allievi in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre l’11 agosto 2022.

Concorso 4.189 allievi carabinieri: posti a concorso

I posti disponibili per il Concorso Allievi Carabinieri 2022 aperto anche ai civili sono 4.189 e sono così suddivisi:

2.910 posti riservati ai VFP1 e ai VFP4 in servizio;

posti riservati ai VFP1 e ai VFP4 in servizio; 1.247 posti aperti a tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti;

posti aperti a tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti; 32 posti (di cui 22 tratti dai VFP e 10 tratti dai civili) riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo.

Inoltre, 168 vincitori di concorso verranno formati nelle specializzazioni in materia di tutela ambientale, forestale e agroalimentare per il successivo impiego nelle relative specialità.

Concorso 4.189 allievi carabinieri: requisiti

Per poter accedere alla selezione occorre essere in possesso di alcuni requisiti, quali:

Godere dei diritti civili e politici;

Se minori, avere il consenso di chi esercita la potestà;

Diploma d’istruzione secondaria di primo grado ( licenza media ) se VFP1/VFP4 già in servizio alla data del 31 dicembre 2020;

) se VFP1/VFP4 già in servizio alla data del 31 dicembre 2020; Diploma d’istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità) se VFP1/VFP4 in servizio dal 1° gennaio 2021 o se non militari.

Oltre ai requisiti sopra indicati, a seconda dei posti ai quali si concorre bisogna avere altre credenziali:

Requisiti per concorrere all’assegnazione di 2.910 posti: Possono concorrere i VFP1 in servizio da almeno 4 mesi continuativi ovvero in rafferma annuale e i VFP4 in servizio (esclusi coloro che sono in rafferma biennale) che non abbiano presentato nell’anno 2022 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare; e non abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (11 Agosto 2022), superato il giorno di compimento del 28° anno di età; Requisiti per concorrere all’assegnazione 1.247 posti: Possono concorrere tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (11 agosto 2022), il giorno di compimento del 26° anno di età. Il limite massimo d’età è elevato a 28 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria; Requisiti per concorrere all’assegnazione dei 32 posti: Possono concorrere tutti i cittadini italiani in possesso dell’attestato di bilinguismo che abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (11 agosto 2022), il giorno di compimento del 26° anno di età. Il limite massimo d’età è elevato a 28 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria.

Concorso 4.189 allievi carabinieri: prove

Lo svolgimento del concorso 4.189 allievi carabinieri prevede il superamento di una serie di prove, ovvero:

Prova scritta di selezione su argomenti di cultura generale, informatica, storia, struttura ordinativa dell’Arma, quesiti logico-deduttivi e di ragionamento verbale;

Prova di efficienza fisica che consiste in corsa piana (1000m), piegamenti sulle braccia e salto in alto;

Accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità psico-fisica;

Accertamenti attitudinali;

Valutazione dei titoli.

Inoltre, per quanto riguarda la prova scritta, sul bando si legge che qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, tale prova, che in ogni caso sarà presa in considerazione solo se l’esito non sarà inferiore a 51/100, avrà valore anche di prova di preselezione.

Concorso 4.189 allievi carabinieri: come inviare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso 4.189 Allievi Carabinieri 2022 (aperto ai civili) dovrà essere compilata e inviata entro e non oltre l’11 agosto 2022.

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente on-line, tramite il Portale dei Concorsi dell’Arma dei Carabinieri, seguendo le istruzioni per la compilazione fornite dal sistema automatizzato e nel Bando di Concorso.

Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario, munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione: