Carcere duro, ecco i catanesi al 41 bis

Tutti i nomi.

Catania. Sono 46 i catanesi detenuti al 41 bis. Regime carcere duro. L’élite mafiosa della Catania che fu e non solo. Dentro e fuori Cosa nostra. Nomi del passato, come i boss Nitto Santapaola, Turi Cappello e Salvatori Pillera. Ma anche nuove linee, come Andrea Nizza, uomo di punta dei santapaoliani di Librino, e Nuccio Mazzei, figlio di Santo, detto u’Carcagnusu. Ecco l’elenco completo (con luogo di nascita e istituto di pena).

I catanesi al 41 bis

Aiello Vincenzo Maria, Gravina di Catania, Rebibbia-Roma.

Francesco Amantea, Paternò, l’Aquila.

Giovanni Arena, Catania, L’Aquila.

Calogero Campanella, Catania, carcere di Novara.

Salvatore ‘Turi’ Cappello, Catania, carcere di Viterbo.

Antonino Cintorino, Calatabiano, Novara.

Giovanni Colombrita, a L’Aquila.

Giuseppe Costanzo Zammataro, Biancavilla, Novara.

Nino Crimi, Adrano, Terni.

Francesco Di Grazia, Catania, L’Aquila, Cosa nostra

Ercolano Aldo, Milano.

Camillo Fichera, Acireale, Cosa Nostra, cc L’Aquila,

Natale Ivan Filloramo, Catania, Sassari.

Antonio Foraci, Zafferana, Milano-Opera

Gesualdo La Rocca, San Michele di Ganzaria, L’aquila.

Salvatore Leonardi, Catania, L’Aquila.

Sebastiano Lo Giudice, Catania, Parma.

Angelo Magrì, Catania, Rebibbia, Cosa Nostra

Orazio Magrì, Catania, Cosa Nostra

Sebastiano Mazzei, Catania, Spoleto.

Santo Mazzei, Catania, Parma.

Giuseppe Mirenna, Paternò, Spoleto.

Francesco Montagno Bozzone, Bronte, Opera-Milano.

Antonio Nicotra, Misterbianco, Spoleto.

Daniele Nizza, Catania, Sassari.

Andrea Nizza, Catania, Opera-Milano

Mario Pace, Catania, Parma.

Salvatore ‘Turi’ Pillerà, Catania, Novara.

Orazio Privitera, Catania, Sassari.

Carmelo Puglisi, Catania, Spoleto.

Pietro Puglisi, Catania, Rebibbia.

Antonino Pulvirenti, Belpasso, Viterbo.

Quaceci Antonino, Belpasso, Viterbo.

Salvatore Rapisarda, Misterbianco, Cuneo.

Salvatore Salvo, Catania, Novara.

Alfio Santangelo, Adrano, Tolmezzo Udine.

Gianni Santangelo, Adrano, L’Aquila.

Nitto Santapaola, Catania, Opera-Milano.

Francesco Santapaola, Spoleto.

Santapaola Vincenzo, Sassari,

Santapaola Vincenzo Salvatore,Parma

Giuseppe Scarvaglieri, Adrano, L’Aquila.

Salvatore Seminara, Caltagirone, Novara

Francesco Stimoli, Paternò, L’Aquila.

Antonio Tomaselli, Catania, Opera – Milano.

Roberto Vacante, Catania, Cuneo.