Mafia e 41 bis: chi sono i 238 boss siciliani al carcere duro NOMI

PALERMO – C’è il gotha della mafia siciliana. I boss che hanno guidato Cosa Nostra e le altre articolazioni della criminalità organizzata. Dai rappresentanti delle famiglie ortodosse agli stiddari. Stragisti, killer e capimafia.

Tutti condividono il destino del carcere duro, il regime del 41 bis che fa paura persino agli irriducibili. Che però, una volta che ci finiscono, resistono in silenzio. Scorri l’elenco e i cognomi riportano alla mente la storia, passata e presente, della mafia.

Calò, Bagarella, Santapaola, Bontempo Scavo, Lo Piccolo, Madonia, Emmanuello, Rinzivillo, Vitale, Graviano: ci sono boss sepolti da decenni al carcere duro. Per altri la punizione più dura è stata decisa di recente.

L’obiettivo è tranciare ogni rapporto con i membri dell’organizzazione criminale rimasti fuori. Ed allora sono previsti isolamento (il detenuto ha una camera singola e non accede agli spazi comuni), ora d’aria limitata (solo due ore al giorno e sempre in isolamento), sorveglianza costante, colloqui con i familiari limitati (uno al mese e in presenza di un vetro divisorio), posta sottoposta a censura.

Ecco l’elenco dei boss siciliani detenuti al carcere duro. Nome, città di origine e casa circondariale dove sono detenuti.

Accardo Nicola, Partanna (Tp), Cc L’Aquila (Aq)

Adamo Andrea, Palermo (Pa), Cc “R. Cinotti” Rebibbia N.C.1 Roma (Rm)

Aglieri Pietro, Palermo (Pa), Cc “R. Cinotti” Rebibbia N.C.1 Roma (Rm)

Agrigento, Giuseppe San Cipirello (Pa), Cc Cuneo (Cn)

Aiello Vincenzo Maria, Gravina Di Catania (Ct), Cc “R. Cinotti” Rebibbia N.C.1 Roma (Rm)

Alferi Giuseppe, Gela (Cl), Cc “N.C.” Viterbo (Vt),

Aliberti Francesco, Barcellona Pozzo Di Gotto (Me), Cr Spoleto (Pg)

Amantea Francesco, Paterno’ (Ct,) Cc L’Aquila (Aq)

Arena Giovanni, Catania (Ct), Cc L’Aquila (Aq)

Bagarella Leoluca Biagio, Corleone (Pa), Cc “G. Bacchiddu” Sassari (Ss)

Barberi Alessandro, Gela (Cl), Cr “I C.R.” Opera (Mi)

Battaglia Giovanni, Capaci (Pa), Cr “I C.R.” Opera (Mi)

Bellinvia Antonino, Barcellona Pozzo Di Gotto, (Me) Cr “I C.R.” Opera (Mi)

Bevilacqua Raffaele, Barrafranca (En), Cr “I C.R.” Opera (Mi)

Biondino Salvatore, Palermo (Pa), Cr Parma (Pr)

Biondino Girolamo, Palermo (Pa), Cc “N.C.” Viterbo (Vt)

Biondino Giuseppe, Palermo (Pa), Cc Cuneo (Cn)

Biondo Salvatore, Palermo (Pa), Cr “I C.R.” Opera (Mi)

Boncori Luigi, Ravanusa (Ag) Cc “G. Bacchiddu” Sassari (Ss)

Bonomo Francesco, San Mauro Castelverde (Pa) Cc Cuneo (Cn)

Bontempo Sebastiano, Tortorici (Me) Cc “G. Bacchiddu” Sassari (Ss)

Bontempo Sebastiano, Tortorici (Me) Cc Terni (Tr)

Bontempo Scavo Cesare, Tortorici (Me) Cc “N.C.” Viterbo (Vt)

Bontempo Scavo Vincenzo, Tortorici (Me) Cr Spoleto (Pg)

Brunno Sebastiano, Lentini (Sr) Cc “N.C.” Viterbo (Vt)

Bruno Ignazio, San Giuseppe Jato (Pa) Cc “G. Bacchiddu” Sassari (Ss)

Buccheri Aldo, Siracusa (Sr) Cc L’Aquila (Aq)

Buggea Giancarlo, Palermo (Pa) Cc Nuoro (Nu)

Buscemi Giovanni, Palermo (Pa) Cc Novara (No)

Calabrese Tindaro, Novara Di Sicilia (Me) Cc L’Aquila (Aq)

Calco’ Labruzzo, Salvatore Tortorici (Me) Cc L’Aquila (Aq)

Calderone Antonino, Barcellona Pozzo Di Gotto (Me) Cr “I C.R.” Opera (Mi)

Calo’ Giuseppe, Palermo (Pa) Cr “I C.R.” Opera (Mi)

Calvaruso Giuseppe, Palermo (Pa) Cr Spoleto (Pg)

Cammarata Francesco, Caltanissetta (Cl) Cr “I C.R.” Opera (Mi)

Cammarata Pino, Riesi (Cl) Cc “G. Bacchiddu” Sassari (Ss)

Cammarata Vincenzo, Riesi (Cl) Cc L’Aquila (Aq)

Cammarata Giuseppe, San Cataldo (Cl) Cc “N.C.” Viterbo (Vt)

Campanella Calogero, Catania (Ct) Cc Novara (No)

Cannella Cristofaro, Palermo (Pa) Cr Parma (Pr)

Capizzi Benedetto Palermo (Pa) Cr “I C.R.” Opera (Mi)

Capizzi Mario Ribera (Ag) Cr Parma (Pr)

Caporrimo Giulio, Palermo (Pa) Cc “G. Bacchiddu” Sassari (Ss)

Cappello Salvatore, Catania (Ct) Cc “N.C.” Viterbo (Vt)

Cassara’ Emanuele, Gela (Cl) Cr Parma (Pr)

Castronovo Calogero, Agrigento (Ag) Cr Parma (Pr)

Chiofalo Domenico, Barcellona Pozzo Di Gotto (Me) Cc L’Aquila (Aq)

Chiovaro Fabio, Palermo (Pa) Cr “I C.R.” Opera (Mi)

Cillari Gioacchino, Palermo (Pa) Cc “G. Bacchiddu” Sassari (Ss)