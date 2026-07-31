Carcere minorile Malaspina, il Pd: “Organico insufficiente e struttura da riqualificare”

Dopo la visita della delegazione dem: criticità su personale e manutenzione

PALERMO – Organico della Polizia penitenziaria insufficiente e necessità di interventi di manutenzione nella struttura. Sono le principali criticità evidenziate dalla delegazione del Partito democratico composta dalla deputata nazionale Giovanna Iacono, dalla deputata regionale Valentina Chinnici e da Cleo Li Calzi, al termine della visita effettuata all’Istituto penale per i minorenni “Malaspina” di Palermo.

“Una struttura con ampi spazi per la socialità che rischiano di andare perduti senza un’adeguata manutenzione e un personale costretto a operare in condizioni di grave criticità numerica”, affermano le esponenti dem.

Secondo la delegazione, la Polizia penitenziaria non dispone di un organico adeguato alle esigenze dell’istituto e gli agenti sarebbero costretti a sostenere turni particolarmente gravosi, arrivando in alcuni casi a vigilare contemporaneamente su più piani della struttura.

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Le parlamentari segnalano inoltre il progressivo deterioramento dell’edificio, sostenendo che la carenza di manutenzione rischia di compromettere le potenzialità dell’istituto sotto il profilo del recupero e della socialità dei minori. Tra gli esempi indicati viene citata la piscina semiolimpionica interna, attualmente chiusa e inutilizzabile a causa di una perdita d’acqua.

Nel corso della visita, le esponenti del Pd hanno infine espresso una valutazione politica sulle politiche in materia di giustizia minorile. “Siamo anni luce distanti dall’ideologia repressiva della destra. Mentre il Governo discute di aumentare l’età della punibilità, la realtà che abbiamo toccato con mano ci dice l’esatto opposto: la logica puramente punitiva e carcerocentrica è un fallimento su tutta la linea”, concludono.