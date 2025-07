Cassazione, sì al colloquio tra il boss al 41 bis e la corrispondente

La relazione epistolare tra i due è nata quando lui era già in carcere

PALERMO – Un detenuto sottoposto al regime del 41 bis ha diritto a un colloquio visivo con una donna con cui ha instaurato una relazione affettiva, anche se maturata in carcere attraverso uno scambio epistolare. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato dal Ministero della Giustizia contro la decisione del tribunale di sorveglianza favorevole a Davide Emmanuello, esponente di Cosa Nostra.

La richiesta del colloquio era stata inizialmente respinta dalla direzione del carcere di Sassari, dove Emmanuello è recluso. Tuttavia, i giudici hanno riconosciuto il diritto all’affettività anche per i detenuti sottoposti al regime di massima sicurezza, ritenendo legittima l’istanza presentata a seguito di una relazione sentimentale sviluppata nel tempo tramite corrispondenza scritta.

Lo scambio epistolare iniziato nel 2008

Secondo quanto riferito dai legali Valerio Vianello Accorretti e Lisa Vaira, durante la detenzione Emmanuello ha intrattenuto per anni un intenso scambio epistolare con Clare Holme, cittadina italo-britannica di 55 anni residente a Modena.

“Con Davide ci scriviamo dal 2008 – ha dichiarato la donna all’ANSA – e solo qualche anno fa mi disse di usare strumenti per dimostrare la sua innocenza”. Il primo incontro visivo è avvenuto lo scorso maggio. “È stata una grande emozione riuscire a vederlo per la prima volta. L’ho conosciuto perché facevo parte di varie associazioni per il reinserimento dei detenuti. Quando l’ho visto ho pensato alla speranza”.

La pronuncia della Cassazione conferma il precedente verdetto del tribunale di sorveglianza, riconoscendo la sussistenza di un legame affettivo significativo.

