Carceri, Uilpa: “Agenti feriti in struttura per minori ad Acireale”

La denuncia del sindacato di polizia penitenziaria.

1' DI LETTURA

CATANIA – “Ieri sera due agenti del carcere minorile di Acireale, intervenuti a sedare una rissa tra due detenuti, sono rimasti feriti e sono stati costretti a ricorrere alle cure ospedaliere con prognosi di 10 giorni ciascuno. La Polizia penitenziaria è nel mirino in tutta Italia nell’indifferenza della politica, che non adotta misure adeguate alla sfida e non risolve i gravissimi problemi di organico”. Lo rende noto il segretario nazionale della Uilpa Polizia Penitenziaria-Uil Armando Algozzino, che ricorda come un mese fa vi sia stato un agente ferito nel carcere di Piazza Lanza e come siano stati finora otto gli agenti feriti nell’arco di un mese nelle strutture carcerarie della provincia tra quelle per minorenni e quelle per adulti.