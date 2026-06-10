 Il cardinale Paolo Romeo ricoverato in ospedale
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Ricovero in ospedale per il cardinale Paolo Romeo

Paolo Romeo
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La preghiera di Lorefice
CATANIA
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1 min di lettura

CATANIA – L’arcivescovo emerito di Palermo, cardinale Paolo Romeo, si trova ricoverato da domenica presso l’ospedale San Marco di Catania. Ne dà notizia l’arcidiocesi di Palermo.

L’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice “invita – si legge in una nota – l’intera Comunità diocesana (presbiteri e diaconi, religiosi e religiose, tutti i fedeli) a sostenere con l’affetto e la preghiera il cardinale Romeo affinché possa sentire la forza e la consolazione del Signore e possa prontamente riprendersi”.

Romeo è stato arcivescovo metropolita di Palermo dal 2006 al 2015. Dal 2007 al 2017 ha guidato la Conferenza episcopale siciliana.

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