L'intervento del governatore all'Ars

PALERMO – La speranza che la Cardiochirurgia pediatrica di Taormina resti in attività è ancora in piedi. Il governo regionale “sta lavorando con il ministro Schillaci per potere arrivare ad una composizione della vicenda”, come spiega il governatore Renato Schifani intervenendo all’Ars durante l’esame della manovrina.

Il caso della Cardiochirurgia pediatrica

Lo scoglio è sempre quello del decreto Balduzzi, che prevede per le regioni come la Sicilia un massimo di 15 posti letto di Cardiochirurgia pediatrica. Troppo pochi per una regione che punta su due realtà: il Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo ‘Bambino Gesù’ dell’ospedale messinese e il nuovo reparto di Cardiochirurgia pediatrica del Civico di Palermo figlio di un bando vinto dal Policlinico San Donato di Milano.

Schifani: “Lavoriamo ad una soluzione”

Da Schifani arrivano parole di speranza per le famiglie che guardano con timore alla possibile soppressione del reparto messinese. “Sulla sanità stiamo lavorando spesso in silenzio, come nel caso della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina – dice – che sta dimostrando in questi anni di essere una realtà d’eccellenza: siamo al lavoro con il ministro Schillaci e l’assessora Faraoni per potere arrivare ad una composizione della vicenda. Stiamo lavorando – conclude Schifani rivolgendosi all’Aula – e vi garantisco il mio impegno personale e quello del mio governo per un tema che ci sta a cuore”.