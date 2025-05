Career Day a Unipa: il 14 Maggio colloqui, incontri e opportunità per il futuro

Per tanti studenti e neolaureati, trovare il primo impiego rappresenta una sfida tanto stimolante quanto complessa. Ed è proprio per rispondere a questa esigenza che l’Università degli Studi di Palermo rinnova anche per il 2025 il suo impegno nel connettere il mondo accademico con quello professionale. Torna infatti il Career Day UniPa, l’evento annuale pensato per offrire a laureandi, laureati e giovani professionisti un contatto diretto e concreto con aziende regionali, nazionali e internazionali.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 14 maggio 2025, dalle ore 10:00 alle 16:00. Sarà una giornata ricca di opportunità, da vivere sia in presenza – presso l’Edificio 19 del Campus universitario – che online, grazie alla modalità virtuale che permetterà anche a chi si trova lontano di partecipare attivamente a presentazioni aziendali, inviare il proprio curriculum e sostenere colloqui conoscitivi.

Career Day UniPa 2025: il tuo futuro professionale inizia qui

Il Career Day all’Università di Palermo è un’esperienza progettata per accompagnare i giovani in uno dei momenti più importanti della loro carriera. Durante tutta la giornata, i partecipanti potranno: incontrare i referenti delle risorse umane di decine di aziende, consegnare il curriculum vitae e, in molti casi, sostenere un primo colloquio direttamente in loco o in modalità online.

Tra queste figurano grandi realtà come Ferrovie dello Stato Italiane, PwC, STMicroelectronics, Fincantieri, Lidl, Decathlon, Banca Mediolanum, Generali, Intellera (Accenture Group), RSM, Smartengineering e molte altre, tutte presenti nei desk presso l’Edificio 19 del Campus di Viale delle Scienze.

Altre aziende parteciperanno in modalità online attraverso la piattaforma AlmaLaurea, tra cui: Avvale Spa, Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria, Deloitte, Elcam Medical, Lipari Consulting & Co srl, Teoresi Group e TXT GROUP.

La partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutti gli iscritti ai corsi di laurea dell’Ateneo, così come ai laureati UniPa.

Le aziende in presenza si presenteranno in due modalità: con desk permanenti e con sessioni “Quick&Short”. Nella prima modalità, i referenti saranno a disposizione per l’intera giornata presso il loro stand, mentre nella seconda, aziende selezionate avranno a disposizione un’aula dedicata per una sessione di 60 minuti (30 minuti di presentazione aziendale e 30 minuti per incontrare i candidati interessati).

Tra le aziende che parteciperanno in modalità Quick&Short si segnalano realtà significative come ARPA Sicilia, AMAT Palermo, ELCA Information Technology, Tecnotek, citiEU Consultancy, ISAB e AV Insurance & Broker.

Dall’aula al mercato del lavoro: orientamento e strumenti concreti

Uno degli aspetti più apprezzati del Career Day UniPa è la sua impostazione pratica. Non solo incontri e colloqui, ma anche strumenti per migliorare la propria presentazione professionale. Presso lo stand di AlmaLaurea sarà attivo per l’intera giornata un servizio gratuito di Cv Check, utile per ottenere un feedback immediato sulla qualità del proprio curriculum e consigli su come renderlo più efficace.

L’intero programma con le aule, gli orari e le aziende coinvolte sarà disponibile sul sito ufficiale dell’Università degli Studi di Palermo al link https://almalaurea.unipa.it/it/lau/eventi_bacheca/evento/1400/, costantemente aggiornato con tutte le informazioni necessarie per orientarsi all’interno dell’evento.

L’Università degli Studi di Palermo dimostra ancora una volta il proprio impegno nel promuovere l’occupazione giovanile e nel costruire ponti solidi tra formazione e lavoro. Un progetto che punta a valorizzare le competenze degli studenti e a facilitare il dialogo tra mondo universitario e realtà produttive.

Per non perdere aggiornamenti, novità sulle aziende presenti e istruzioni utili per partecipare, si consiglia di consultare regolarmente la sezione dedicata al Career Day sul sito unipa.it e seguire i canali ufficiali dell’Ateneo.