Carini, cane legato e senza cibo: salvato dalla polizia municipale

Sono in corso le indagini per risalire al proprietario che rischia una denuncia per maltrattamento di animale e una multa

1' DI LETTURA CARINI (PA) – Gli agenti della polizia municipale ieri durante il temporale di ieri hanno salvato un cane che si trovava in un terreno privato legato senza cibo e completamente zuppo a causa della pioggia. I caschi bianchi del comando diretto da Marco Venuti sono andati in via Liegi dove hanno scoperto, grazie a diverse testimonianze, che l’animale si trovava così da oltre 24 ore e che ormai non riusciva più ad abbaiare. Il magistrato di turno ha dato l’autorizzazione ad entrare nella proprietà provata e liberare l’animale che è stato rifocillato e dissetato. Sono in corso le indagini per risalire al proprietario che rischia una denuncia per maltrattamento di animale e una multa da mille a diecimila euro perchè privo di micro chip.

