Carini, controlli antidroga dei carabinieri: un arresto e sei denunciati

L'operazione dei militari ha portato al sequestro di stupefacente e contanti

CARINI – Controlli antidroga a Carini. Un arresto e sei perone denunciate dai carabinieri. L’operazione ha visto impegnati i militari della Compagnia di Carini e i colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia.

Arrestato un carinese di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di droga. Ai militari non è sfuggito il comportamento del presunto pusher che è stato colto in flagranza di reato mentre cedeva droga un acquirente. Quest’ultimo è stato segnalato alla prefettura come assuntore.

Durante una perquisizione in casa del 37enne sono stati sequestrati oltre 500 grammi tra cocaina, hashish e marijuana, materiale per il confezionamento e la pesatura e 700 euro in contanti. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

Nell’ambito dei controlli denunciate in stato di libertà due persone per evasione dalle misure cautelari a cui erano sottoposti. Denunciate altre 4 persone: due per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e altre due per porto di armi e oggetti atti ad offendere.