Carini, furto in un supermercato: denunciata una coppia di coniugi

L'intervento dei carabinieri di Villagrazia

CARINI – I carabinieri di Villagrazia di Carini hanno denunciato una coppia di coniugi per un furto avvenuto lo scorso 20 dicembre in un supermercato di Carini. Il colpo, messo a segno tra gli scaffali ai danni di una donna anziana, intenta a fare la spesa, riguardava il furto di un telefono cellulare. Un’azione rapida e apparentemente invisibile, che però non è sfuggita all’occhio elettronico del sistema di videosorveglianza.

La visione delle immagini, attentamente analizzata dai militari, ha consentito di ricostruire l’intera dinamica dei fatti e di risalire con certezza, ai presunti responsabili che, messi di fronte all’evidenza delle riprese e al quadro investigativo ormai delineato, hanno ammesso le proprie responsabilità. L’attività dei Carabinieri ha inoltre permesso di recuperare la refurtiva, immediatamente restituita alla legittima proprietaria. Per la coppia è così scattata la denuncia in stato di libertà per furto.