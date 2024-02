Carini, l’insegna dedicata a Impastato e vandalizzata sarà ricollocata

L'annuncio del primo cittadino Giovì Monteleone

CARINI – Sarà ricollocata l’insegna stradale dedicata a Peppino Impastato che pochi giorni fa è stata vandalizzata, divelta e poi abbandonata sotto il ponte autostradale. Ad avanzare la richiesta, via mail, alla polizia municipale di Carini (Palermo) è il sindaco, Giovì Monteleone. La famiglia Impastato in una lettera aveva lanciato un appello al primo cittadino affinché intervenisse immediatamente per lanciare un messaggio forte all’autore dell’atto contro il militante di Cinisi che ha dedicato la vita a combattere la mafia e che per questo è stato assassinato.

La famiglia Impastato aveva inoltre espresso l’intenzione di realizzare in tempi brevi un’iniziativa a Carini per discutere pubblicamente del tema della lotta alla mafia insieme a chi vorrà sostenere la nostra battaglia. “La mia amministrazione – dichiara Monteleone – è disponibile ad ospitare nel comune di Carini e a partecipare a qualunque iniziativa che Casa memoria Felicia e Peppino Impastato vorrà attivare per ricordare Peppino e le altre vittime di mafia”.