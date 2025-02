Carini, multata auto sulle strisce blu: era rubata ed è stata restituita

Il proprietario avrebbe rinunciato ad un viaggio con la moglie per acquistane una nuova

TERRASINI (PALERMO) – Un’auto, una Fiat Panda, rubata a Terrasini è stata ritrovata parcheggiata sulle strisce blu a Carini in via Sansone.

La vettura per due giorni è stata parcheggiata sulle strisce blu senza i tagliandi ed è stata multata. Uno degli operatori di Telereading in servizio sui controlli delle strisce blu, però, ha fatto un controllo e scoperto che il veicolo era stato rubato e che il proprietario aveva fatto la denuncia alla stazione dei carabinieri di Terrasini.

Attraverso il comando della polizia municipale e i carabinieri si è risalito al proprietario della vettura che ha raccontato agli agenti che gli hanno restituito la Fiat Panda che avrebbe rinunciato ad un viaggio con la moglie, in programma per festeggiare 53 anni di matrimonio, per comprare una nuova auto.

Monteleone: “Molto felice”

“Mi fa molto piacere che un’automobile rubata sia stata restituita al suo legittimo proprietario”, scrive su Facebook il sindaco di Carini Giovi Monteleone.

“Mi congratulo e ringrazio la Telereading, il comando di polizia municipale e quello dei carabinieri per l’ottimo lavoro di squadra. Questa storia dimostra che la gestione della concessionaria delle zone blu oltre a offrire un servizio che permette la rotazione dei parcheggi contribuisce al controllo del territorio e alla tutela dei cittadini che lo vivono“, ha concluso il sindaco.