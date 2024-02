Carini, ripristinata l’insegna dedicata a Peppino Impastato

Il Comune ne ha acquistata una nuova e stamattina è stata installata

CARINI – L’insegna stradale di via Giuseppe Impastato, che qualche giorno fa era stata vandalizzata, è tornata al suo posto in tempi record. Il Comune di Carini ne ha acquistata una nuova e questa mattina è stata posizionare. Sostituito anche il palo che era stato segato con il flex. A differenza della precedente, la nuova insegna riporta anche la dicitura “vittima della mafia”. Giuseppe Impastato fu assassinato, per volontà del boss Tano Badalamenti, a causa delle sue continue denunce contro Cosa nostra.

“Voglio ricordare che – commenta il sindaco Giovì Monteleone – la prima targa in suo ricordo fu collocata per volontà dell’amministrazione guidata da Nino Mannino, della quale facevo parte. Le insegne, le targhe e le manifestazioni sono importanti per ricordare chi ha speso la propria vita fino all’estremo sacrificio per la lotta alla mafia, ma il vero contrasto a Cosa nostra si fa con l’azione concreta e quotidiana tesa al ripristino della legalità che non è semplice esercitare in un territorio difficile come il nostro”.