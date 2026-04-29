Elevate ammende per oltre 5 mila euro e sanzioni per 13 mila euro

PALERMO – I carabinieri del nucleo ispettorato lavoro di Palermo, mentre si trovavano a Carini (Palermo) per accertamenti su un precedente infortunio sul lavoro, hanno sorpreso due operai che lavoravano sul tetto di una villa in ristrutturazione senza alcuna protezione individuale.

Nel corso dei controlli è emerso che i due muratori erano di nero che stavano svolgendo lavori edili per una ditta individuale di Palermo. Il datore di lavoro è stato denunciato per la mancata assunzione dei due lavoratori e per le violazioni in materia di sicurezza come la mancata sorveglianza sanitaria del personale dipendente, senza formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, e senza i dispositivi di protezioni dalle cadute.

Il cantiere è stato sospeso e sono state elevate ammende per oltre 5 mila euro e sanzioni per 13 mila euro.