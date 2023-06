Carmelo Pace (Dc): “Abbassiamo i toni, serve dialogo”

Il capogruppo della Dc all'Ars getta acqua sul fuoco

1' DI LETTURA

“Faccio un appello a tutti: abbassiamo i toni. La Sicilia non è del centrodestra e non è del centrosinistra, è dei siciliani. Dobbiamo lavorare per risolvere i problemi della gente e delle comunità e per aiutare la nostra Isola a crescere e svilupparsi. Ognuno nel proprio ruolo”. Lo dice il capogruppo della Dc all’Ars, Carmelo Pace.

“Con le opposizioni è importante collaborare o quanto meno dialogare – aggiunge Pace – Il dialogo è fondamentale. E il presidente della Regione Renato Schifani con determinazione sta dimostrando di volere questo dialogo e sta lavorando per sostenere i Comuni, compreso Taormina”.